Мордовия изучила опыт Финляндии в сфере утилизации отходов
В Мордовии продолжается работа над улучшением качества жизни населения. В рамках реализации проекта «Экология» руководители региона работают над созданием эффективной системы утилизации отходов. Для этого активно перенимается опыт других стран.
В начале этой недели представители сразу нескольких субъектов страны посетили Финляндию, где изучили опыт обращения с отходами. Делегацию Мордовии возглавлял Председатель Правительства республики Владимир Сушков.
Участники поездки посетили завод финского государственного энергетического концерна «Fortum», центр по производству автоматизированных систем сбора твердых отходов «Marimatic» и предприятие по производству вторсырья «Lassila & Tikanoja».
После ознакомительных экскурсий состоялся финляндско-российский технологический семинар, на котором представители иностранного государства рассказали подробнее о своих проектах по утилизации мусора.
Стоит отметить, что с 2012 года в Мордовии реализуется система раздельного сбора мусора, а Саранск входит в лидеры рейтинга экологических организаций по ее эффективности. Полученный в Финляндии опыт будет реализован в республике.
ИСТОЧНИК KP.RU