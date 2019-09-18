Мордовия изучила опыт Финляндии в сфере утилизации отходов

СЕГОДНЯ 16:04 2019-09-18T16:05:52+03:00

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В Мордовии продолжается работа над улучшением качества жизни населения. В рамках реализации проекта «Экология» руководители региона работают над созданием эффективной системы утилизации отходов. Для этого активно перенимается опыт других стран.

В начале этой недели представители сразу нескольких субъектов страны посетили Финляндию, где изучили опыт обращения с отходами. Делегацию Мордовии возглавлял Председатель Правительства республики Владимир Сушков.

Участники поездки посетили завод финского государственного энергетического концерна «Fortum», центр по производству автоматизированных систем сбора твердых отходов «Marimatic» и предприятие по производству вторсырья «Lassila & Tikanoja».

После ознакомительных экскурсий состоялся финляндско-российский технологический семинар, на котором представители иностранного государства рассказали подробнее о своих проектах по утилизации мусора.

Стоит отметить, что с 2012 года в Мордовии реализуется система раздельного сбора мусора, а Саранск входит в лидеры рейтинга экологических организаций по ее эффективности. Полученный в Финляндии опыт будет реализован в республике.

ИСТОЧНИК KP.RU