До конца года в Спутнике появятся еще три детских сада

СЕГОДНЯ 15:29 2019-09-18T15:30:16+03:00

Строительную площадку одного из учреждений посетил сегодня губернатор Иван Белозерцев

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В рамках национального проекта «Демография» в Спутнике строят три детских сада на 120 мест каждый. В одном из учреждений будут созданы ясельные группы.

На данный момент все три объекта готовы более чем на половину. На следующей неделе в новые сады поступит тепло. Учреждения планируют сдать до конца года.

- Нам необходимо продумать удобные подъездные и пешеходные пути к этим садам, - отметил губернатор Иван Белозерцев.

Также глава региона посетил в Спутнике место строительства будущей поликлиники. Средства на возведение объекта выделят из федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU