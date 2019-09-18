До конца года в Спутнике появятся еще три детских сада
В рамках национального проекта «Демография» в Спутнике строят три детских сада на 120 мест каждый. В одном из учреждений будут созданы ясельные группы.
На данный момент все три объекта готовы более чем на половину. На следующей неделе в новые сады поступит тепло. Учреждения планируют сдать до конца года.
- Нам необходимо продумать удобные подъездные и пешеходные пути к этим садам, - отметил губернатор Иван Белозерцев.
Также глава региона посетил в Спутнике место строительства будущей поликлиники. Средства на возведение объекта выделят из федерального бюджета.
ИСТОЧНИК KP.RU
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