В Пензе скончался ветеран органов внутренних дел Эдуард Александров

СЕГОДНЯ 14:42 2019-09-18T16:49:06+03:00

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Вчера в Пензе на 101-ом году ушел из жизни ветеран органов внутренних дел, бывший заместитель начальника УВД Пензенской области, полковник милиции в отставке Эдуард Александров.

Эдуард Владимирович родился 30 августа 1919 года. Свою трудовую деятельность начал в 1937 году учителем в средней школе в Пермской области. В сентябре 1939 года призван на службу в РККА, а в марте 1940 года он поступил в Кемеровское пехотное училище. С июля 1941 года по май 1942 года служил в Красной Армии. Участвовал в боях с немецко-фашистскими захватчиками на Ленинградском и Волховском фронтах, дважды ранен. С 1942 года по февраль 1954 года состоял на оперативной работе в территориальных органах Пермской области. В 1954 году Александров назначен начальником управления милиции, заместителем начальника УМВД Пензенской области. С 1958 года по 1963 год работал заместителем начальника УВД по кадрам, с 1963 года до ухода на пенсию по болезни в 1970 году - заместителем начальника УООП Пензенского облисполкома по милиции.

Прощание с Эдуардом Владимировичем начнется завтра в 14.00 в ритуальном зале Пензенской областной больницы по адресу: Пенза, улица Лермонтова, 28.

ИСТОЧНИК KP.RU