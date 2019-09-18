2019-09-18T14:15:30+03:00
Общество

Пензенские полицейские и школьники высадили Аллею Правопорядка

Мероприятие состоялось в рамках акции «Лес Победы»
Анна ЧЕРНАЯ
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Новое место отдыха расположилось на берегу пруда.Новое место отдыха расположилось на берегу пруда.Фото: Пресс-служба управления МВД по Пензенской области
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Сегодня в микрорайоне Заря сотрудники городского и областного управлений МВД, ветераны органов правопорядка, воспитанники кадетских полицейских классов, а также дети из социально-реабилитационного центра в селе Кичкилейка посадили пятьдесят каштанов.

Аллея, получившая название «Аллея Правопорядка», посвящена памяти ветеранов правоохранительных органов, а также действующим сотрудникам, которые ежедневно круглосуточно несут службу по защите безопасности граждан и охране общественного порядка.

Новое место отдыха расположилось на берегу пруда. Его создание стало одним из первых шагов по благоустройству прилегающей территории. Организаторы акции планируют в следующие годы расширить аллею и превратить ее в один из самых благоустроенных природных уголков Октябрьского района Пензы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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