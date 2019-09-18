30-летний житель Бековского района лишился 145 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:06 2019-09-18T12:06:33+03:00

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В полицию Бековского района обратился местный житель с заявлением о мошенничестве. Он рассказал, что на сайте объявлений обнаружил продажу двигателя автомобиля «КамАЗ». Мужчина заинтересовался предложением и позвонил на указанный номер.

Продавец и гражданин договорились о покупке: сам двигатель стоил130 тысяч рублей и еще 15 тысяч - его доставку. Следуя договоренности, пострадавший перевел сумму на карту неизвестного, но товар так и не пришел по адресату, а телефон злоумышленника после перевода денег стал недоступен. Стражам порядка пострадавший сообщил, что знал о таких способах обмана.

По данным пресс-службы Управления МВД по Пензенской области, проводится проверка по произошедшему и возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают личности причастных к приступлению.

ИСТОЧНИК KP.RU