В Пензенской области пройдут соревнования по спортивному туризму

СЕГОДНЯ 10:38 2019-09-18T12:20:37+03:00

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21 и 22 сентября в поселке Мичуринский на реке Пензятке будут проходить областные соревнования среди учащихся по спортивному туризму на воде. Ребятам предстоит одолеть два вида дистанций «Слалом»: «дистанция-водная-катамаран» и «дистанция-водная-каяк». Организатор мероприятия - областная станция юных туристов.

По данным пресс-службы Министерства образования Пензенской области, цель таких соревнований - прохождение экипажами спортивной дистанции от старта до финиша за минимальное количество времени. При этом нужно будет выдержать линию движения, которая ограничена искусственными препятствиями - воротами.

Открытие соревнований состоится в 10.00, начало заплывов - в 11.00.

ИСТОЧНИК KP.RU