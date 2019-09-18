Новая функция «Узнать баланс» доступна на сайте ООО «ТНС энерго Пенза»

СЕГОДНЯ 10:13 2019-09-18T10:13:15+03:00

Изменить размер текста: A A

На официальном сайте ООО «ТНС энерго Пенза» появилась новая функция «Узнать баланс», предназначенная для оперативной проверки клиентами состояния своего лицевого счета. Сервис доступен на главной странице сайта, не требует прохождения процедуры регистрации, клиенту понадобится лишь номер лицевого счета. Учитывая то, что запрос баланса является одним из наиболее частых поводов для обращения в компанию, воспользоваться данной функцией можно также в разделе «Напишите нам» при выборе темы обращения.

После ввода номера лицевого счета система моментально отобразит сумму задолженности или переплаты, а также дату последнего платежа. Ознакомившись с результатом запроса, потребитель может при желании сразу перейти к онлайн-оплате электроэнергии на сайте.

- Официальный сайт нашей компании представляет собой не только обширную базу знаний, но и современный удобный инструмент для потребителей, который мы постоянно совершенствуем. Только в 2019 году к уже имеющимся на сайте возможностям передачи показаний, оплаты и подключения дистанционных сервисов добавились интерактивный «Гид по квитанции» и функция проверки баланса. Эти сервисы позволяют клиентам получать необходимую информацию и производить платежи без траты времени и средств на поездки и стояние в очередях, - отметил первый заместитель генерального директора ООО «ТНС энерго Пенза» Вениамин Африканов.

ИСТОЧНИК KP.RU