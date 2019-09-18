Энергетики подготовили энергообъекты и персонал к работе в зимний период

СЕГОДНЯ 10:04 2019-09-18T13:03:51+03:00

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На полигоне подстанции 500 кВ «Пенза-2» прошли учения электромонтеров по ремонту и обслуживанию воздушных линий электропередачи. Учебный план включал в себя очные и заочные курсы, практические занятия.

В практической части обучения сотрудники тренировались в осмотре воздушной линии с земли с замером габаритов между проводами линии и пересекаемым объектом, выполняли соединение проводов спиральными зажимами, заменяли дефектный изолятор на натяжной изолирующей подвеске на анкерно-угловой опоре ВЛ - 500 кВ. Сотрудники МЭС Волги прошли подготовку и на новом компьютерном имитационном тренажере. Новый 3-D тренажер по осмотру воздушных линий 110 кВ. Данный тренажер позволяет сотруднику осматривать линию в 3D-пространстве, что максимально приближенно к реальным условиям работы.

Особое внимание в процессе обучения было уделено охране труда и технике безопасности при выполнении работ. В практической части сотрудники выполняли освобождение пострадавшего от действия электрического тока со спуском с опоры ЛЭП.

Учения для персонала прошли на базе Центра подготовки персонала МЭС Волги на полигоне подстанции «Пенза-2». Полигон оснащен оборудованием, находящимся в эксплуатации предприятий электросетевого комплекса, позволяющим отрабатывать персоналу практические умения и навыки при обслуживании и эксплуатации подобного оборудования на своих рабочих местах. Ежегодно поволжский филиал ФСК ЕЭС инвестирует в мероприятия порядка 10 млн. рублей.

Кроме того в рамках подготовки к ОЗП на энергообъектах Пензенской области были проведены плановые ремонты воздушных линий электропередачи и подстанций. На воздушных линиях проведена расчистка трасс объемом в 116 гектаров, выполнены ремонт и усиление фундаментов 328 опор ЛЭП, ремонт контуров заземления опор в количестве 145 штук, завершается ремонт поврежденной опорно-стержневой изоляции в количестве 179 штук.

Завершен плановый ремонт оборудования на 4 подстанциях 220-500 кВ в Пензенской области. На объектах выполнен ремонт 21 выключателя, заменено 173 изолятора, завершен ремонт двух компрессоров. Также на подстанции 500 кВ «Пенза-2» до конца года будут проведены крупные работы по замене воздушного выключателя 220 кВ.

ИСТОЧНИК KP.RU