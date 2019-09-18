Оборонительный вал Пензы приобретает новый облик
Кроме того, на объекте закончены работы по прокладке кабеля наружного освещения, осуществлена замена деревянной конструкции звонницы, готовы к установке фонарные столбы и малые архитектурные формы – урны и скамейки.
Как отмечает пресс-служба администрации Пензы, во вторник, 17 сентября 2019 года, состоялось выездное совещание по благоустройству и развитию земельного участка на улице Кирова. В обсуждении актуальных вопросов приняли участие исполняющий обязанности главы администрации города Пензы Сергей Волков, начальник Управления культуры города Вера Фейгина, представители Финансового управления Пензы, Управления капитального строительства города и подрядной организации, осуществляющей работы на объекте.
Сергей Волков обратил внимание ответственных лиц на необходимость во взаимодействии с органами региональной власти, комплексного благоустройства территории и ремонта здания по улице Белинского, 8
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