Авария на улице Суворова в Пензе

СЕГОДНЯ 09:01 2019-09-18T09:01:48+03:00

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С 08:00 среды, 18 сентября 2019 года, в районе дома № 72 по улице Суворова, ООО «Горводоканал» ведет аварийно-восстановительные работы на канализационном коллекторе. В связи с этим, участок дороги от улицы Володарского до улицы Плеханова по направлению от центра города в сторону Арбеково будет перекрыт, отмечает пресс-служба администрации города.

На время ремонта транспортное сообщение в сторону Арбеково будет осуществляться по улицам Пушкина и Октябрьской. Движение по направлению к центру города останется неизменным.

На этот период в схемы движения общественного транспорта вносятся следующие изменения:

- движение троллейбусов №№ 2, 6, 7 с улицы Кирова будет направлено по улицам Максима Горького - Володарского - Октябрьской - Плеханова - Суворова и далее по маршрутам;

- движение автобусов и маршруток №№ 2А, 4, 5К, 6, 10, 25, 29, 54, 66, 77, 80, 81, 82С, 99 с улицы Суворова будет направлено по улицам Володарского - Октябрьской - Плеханова - Суворова и далее по маршрутам;

- движение маршруток №17 с улицы Володарского будет направлено по улицам Октябрьской - Плеханова - Суворова и далее по маршруту.

ИСТОЧНИК KP.RU