Молодежь Пензы против коррупции

СЕГОДНЯ 08:31 2019-09-18T08:38:14+03:00

Более 9 тысяч плакатов и видеороликов, из них 7,5 тысяч - от участников из Российской Федерации, в том числе и из Пензенской области, поступили на международный конкурс социальной рекламы «Вместе против коррупции!»

Изменить размер текста: A A

Организаторами конкурса выступили Генеральная прокуратура РФ совместно с компетентными органами республик Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан, в рамках деятельности Межгосударственного совета по противодействию коррупции, отмечает пресс-служба Правительства Пензенской области.

Обращаясь к участникам конкурса, Генеральный прокурор Российской Федерации Ю. Я. Чайка отметил, что в 2019 году Генеральной прокуратурой инициировано проведение международного конкурса для молодежи не только из государств – участников Межгосударственного совета по противодействию коррупции, но и стран – участниц БРИКС.

На официальный сайт международного конкурса www.anticorruption.life продолжают поступать работы участников. Их прием осуществляется по 1 октября 2019 г.

Торжественная церемония награждения победителей состоится в декабре 2019 г. и будет приурочена к Международному дню борьбы с коррупцией.

ИСТОЧНИК KP.RU