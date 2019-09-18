2019-09-18T08:38:14+03:00
Общество

Молодежь Пензы против коррупции

Более 9 тысяч плакатов и видеороликов, из них 7,5 тысяч - от участников из Российской Федерации, в том числе и из Пензенской области, поступили на международный конкурс социальной рекламы «Вместе против коррупции!»
Виктор ВИКТОРОВ
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Одна из работ международного конкурса. Фото пресс-службы Правительства Пензенской области.Одна из работ международного конкурса. Фото пресс-службы Правительства Пензенской области.
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Организаторами конкурса выступили Генеральная прокуратура РФ совместно с компетентными органами республик Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан, в рамках деятельности Межгосударственного совета по противодействию коррупции, отмечает пресс-служба Правительства Пензенской области.

Обращаясь к участникам конкурса, Генеральный прокурор Российской Федерации Ю. Я. Чайка отметил, что в 2019 году Генеральной прокуратурой инициировано проведение международного конкурса для молодежи не только из государств – участников Межгосударственного совета по противодействию коррупции, но и стран – участниц БРИКС.

На официальный сайт международного конкурса www.anticorruption.life продолжают поступать работы участников. Их прием осуществляется по 1 октября 2019 г.

Торжественная церемония награждения победителей состоится в декабре 2019 г. и будет приурочена к Международному дню борьбы с коррупцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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