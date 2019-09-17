Компания «СтанкоМашСтрой» отправилась на престижную международную выставку EMO Hannover

СЕГОДНЯ 17:59 2019-09-17T17:59:29+03:00

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Сегодня в Германии открылась одна из самых престижных мировых выставок металлообрабатывающего оборудования EMO Hannover, участниками которой стали 2 200 человек. Помимо них, мероприятие, проводящееся раз в два года, посетят и более 13 тысяч гостей.

Компания «СтанкоМашСтрой» в этом году привезла в Ганновер два станка собственного производства: универсальный токарно-винторезный СТ16к20/750 и токарный с ЧПУ Fanuc СТ16А25. Делегацию из девяти специалистов компании возглавил генеральный директор компании Олег Кочетков.

Впервые «СтанкоМашСтрой» участвовал в EMO Hannover в 2017 году. За два года компания сделала заметный прорыв на мировом рынке, наладив экспорт. Благодаря широкому диапазону обработки и применения, соотношению цены и качества станки компании пользуются спросом на рынках металлообрабатывающего оборудования Германии, Италии, Венгрии, Латвии, Литвы, Ирландии, Казахстана, Монголии, Узбекистана, Азербайджана, Швейцарии.

На сегодняшний день уже налажены деловые связи с немецкими дилерами, которые выставляют оборудования на выставках и продают конечным клиентам. Основная цель участия в EMO Hannover 2019 – расширить географию экспортных поставок, привлекая другие Европейские страны, которые будут представлены на выставке и закрепить существующие связи на немецком рынке.

EMO Hannover 2019 будет проходить с 16 по 21 сентября. Девиз выставки 2019 года – «Умные технологии в основе завтрашнего производства». Параллельно компания «СтанкоМашСтрой» принимает участие в выставке в Казахстане.

ИСТОЧНИК KP.RU