2019-09-17T17:59:29+03:00
Экономика

Компания «СтанкоМашСтрой» отправилась на престижную международную выставку EMO Hannover

Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня в Германии открылась одна из самых престижных мировых выставок металлообрабатывающего оборудования EMO Hannover, участниками которой стали 2 200 человек. Помимо них, мероприятие, проводящееся раз в два года, посетят и более 13 тысяч гостей.

Компания «СтанкоМашСтрой» в этом году привезла в Ганновер два станка собственного производства: универсальный токарно-винторезный СТ16к20/750 и токарный с ЧПУ Fanuc СТ16А25. Делегацию из девяти специалистов компании возглавил генеральный директор компании Олег Кочетков.

Впервые «СтанкоМашСтрой» участвовал в EMO Hannover в 2017 году. За два года компания сделала заметный прорыв на мировом рынке, наладив экспорт. Благодаря широкому диапазону обработки и применения, соотношению цены и качества станки компании пользуются спросом на рынках металлообрабатывающего оборудования Германии, Италии, Венгрии, Латвии, Литвы, Ирландии, Казахстана, Монголии, Узбекистана, Азербайджана, Швейцарии.

На сегодняшний день уже налажены деловые связи с немецкими дилерами, которые выставляют оборудования на выставках и продают конечным клиентам. Основная цель участия в EMO Hannover 2019 – расширить географию экспортных поставок, привлекая другие Европейские страны, которые будут представлены на выставке и закрепить существующие связи на немецком рынке.

EMO Hannover 2019 будет проходить с 16 по 21 сентября. Девиз выставки 2019 года – «Умные технологии в основе завтрашнего производства». Параллельно компания «СтанкоМашСтрой» принимает участие в выставке в Казахстане.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МВД Мордовии возглавил Борис Шейкин
«Пензенским кленоварням» помогут в получении льгот
Пензенская школа получила полтора миллиона рублей
Пензенский Горводоканал держит на контроле качество воды
МВД Мордовии отметили за отличную работу в сфере борьбы с коррупцией
В Ковылкинском районе Мордовии возведут шесть новых домов
56-летнего жителя Пензы обманули на 51 тысячу рублей
В Нижнем Ломове откроют виртуальный концертный зал
Пензенские учителя иностранного языка пройдут курсы профподготовки
В Пензенской области раскрыли кражу на стройке
В Пензе возбудили уголовное дело по факту убийства 43-летнего мужчины
Акция «Сурский край - без наркотиков» состоялась в седьмой раз
Пензенец помог задержать нетрезвого водителя
В Пензе тренеры национальной сборной России проведут занятие с одаренными детьми
Саранские каратисты стали призерами соревнований
Пензенским студенческим отрядам - 55 лет
Актеры Пензенского драматического театра отправятся на фестиваль
Уроженцу Пензенской области открыли памятник и мемориальную доску в Болгарии
Пензенские полицейские выиграли Кубок мира по мини-футболу
В Мордовии для жителей сельских территорий введут ипотеку под 3%
Нижнеломовский дом культуры получит 50 миллионов рублей