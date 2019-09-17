«Пензенским кленоварням» помогут в получении льгот

СЕГОДНЯ 17:39 2019-09-17T17:39:09+03:00

В этом году компания произвела уже 20 тонн кленового сиропа

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Сегодня губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил «Пензенские кленоварни» в Бековском районе. Эта компания самая крупная по изготовлению сиропа в России: она изготавливает до 30% объёма продукции, идущей на импорт. Кленовый сок собирают в лесном массиве Сердобского лесничества. Чтобы получить один литр сладости нужно переработать 65 литров кленового сока.

Ивану Белозерцеву устроили экскурсию по предприятию, где он увидел сам лесной участок, базу сбора и цех. Он подчеркнул, что раньше лишь на 50 процентов верил в успех производства.

- Сегодня уверенно можно заявить о состоявшемся инвестиционном проекте, - сказал губернатор. - Первый шаг сделан: предприниматели открыли новое производство, вложили средства в оборудование, создали рабочие места, наладили выпуск продукции, доказали серьёзность намерений. Со своей стороны готов поддерживать «Пензенские кленоварни».

Иван Белозерцев поручил зампреду правительства, курирующему сельское хозяйство, оказать помощь Пензенским кленоварням, чтобы они получили государственные льготы.

- Это направление новое, перспективное. Тем более, что они привлекают население к сбору кленового сока в кооперативе. Это очень хорошая идея и я рад, что она реализуется, - сказал глава областной исполнительной власти.

В этом году «Пензенские кленоварни» собрали сок более с 20 000 деревьев, из чего получилось 20 тонн сиропа на сумму 32 миллиона. В год производство оценивается в 100 тонн кленового сиропа, что говорит о большом его спросе. Основная продукция от ООО «Пензенских кленоварен» поступает в сети магазинов, кофеен и ресторанов в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU