Пензенский Горводоканал держит на контроле качество воды
В Горводоканал города Пензы систематически поступают обращения от населения с просьбой проверить качество питьевой воды. В течение шести месяцев текущего года, лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Пензенской области» отобрала и проанализировала более 2000 проб на различные показатели и виды отклонений качества воды.
Все собранные пробы: санитарно-химические, вирусологические, микробиологические - проходят по действующим санитарным правилам и нормативам. По нескольким единичным случаям отклонения проведены профилактические работы - дезинфекция и промывка.
ИСТОЧНИК KP.RU