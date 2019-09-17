Пензенский Горводоканал держит на контроле качество воды

СЕГОДНЯ 16:37 2019-09-17T17:36:09+03:00

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В Горводоканал города Пензы систематически поступают обращения от населения с просьбой проверить качество питьевой воды. В течение шести месяцев текущего года, лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Пензенской области» отобрала и проанализировала более 2000 проб на различные показатели и виды отклонений качества воды.

Все собранные пробы: санитарно-химические, вирусологические, микробиологические - проходят по действующим санитарным правилам и нормативам. По нескольким единичным случаям отклонения проведены профилактические работы - дезинфекция и промывка.

ИСТОЧНИК KP.RU