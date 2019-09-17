МВД Мордовии отметили за отличную работу в сфере борьбы с коррупцией

СЕГОДНЯ 15:56 2019-09-17T15:56:15+03:00

Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ведомства вошло в тройку лидеров по стране

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На прошлой неделе в Нижегородской академии МВД России состоялось Всероссийское совещание-семинар, участниками которого стали руководители подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции территориальных органов Министерства.

Открыл мероприятие начальник академии генерал-майор полиции Дмитрий Николаевич Архипов.

- Я уверен, что все поставленные перед участниками задачи будут решены и совещание-семинар пройдет в конструктивной, деловой обстановке, - отметил он.

В течение нескольких дней участники семинара обменивались опытом и обсуждали вопросы раскрытия экономических преступлений и их профилактики. Приятным завершением совещания стало награждение почетными грамотами, благодарностями и памятными знаками представителей управлений, продемонстрировавших отличные результаты.

По итогам этого года Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Мордовия заняло третье место по стране, уступив правоохранителям из Москвы и Дагестана. Почетную награду Министра внутренних дел РФ «За достижения в оперативно-служебной деятельности в 2019 году» из рук начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции генерал-майора полиции Андрея Курносенко получил врио начальника УЭБиПК МВД по Республике Мордовия полковник полиции Михаил Бажанов.

ИСТОЧНИК KP.RU