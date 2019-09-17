2019-09-17T15:56:15+03:00
Общество

МВД Мордовии отметили за отличную работу в сфере борьбы с коррупцией

Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ведомства вошло в тройку лидеров по стране
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

На прошлой неделе в Нижегородской академии МВД России состоялось Всероссийское совещание-семинар, участниками которого стали руководители подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции территориальных органов Министерства.

Открыл мероприятие начальник академии генерал-майор полиции Дмитрий Николаевич Архипов.

- Я уверен, что все поставленные перед участниками задачи будут решены и совещание-семинар пройдет в конструктивной, деловой обстановке, - отметил он.

В течение нескольких дней участники семинара обменивались опытом и обсуждали вопросы раскрытия экономических преступлений и их профилактики. Приятным завершением совещания стало награждение почетными грамотами, благодарностями и памятными знаками представителей управлений, продемонстрировавших отличные результаты.

По итогам этого года Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Мордовия заняло третье место по стране, уступив правоохранителям из Москвы и Дагестана. Почетную награду Министра внутренних дел РФ «За достижения в оперативно-служебной деятельности в 2019 году» из рук начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции генерал-майора полиции Андрея Курносенко получил врио начальника УЭБиПК МВД по Республике Мордовия полковник полиции Михаил Бажанов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МВД Мордовии возглавил Борис Шейкин
Компания «СтанкоМашСтрой» отправилась на престижную международную выставку EMO Hannover
«Пензенским кленоварням» помогут в получении льгот
Пензенская школа получила полтора миллиона рублей
Пензенский Горводоканал держит на контроле качество воды
В Ковылкинском районе Мордовии возведут шесть новых домов
56-летнего жителя Пензы обманули на 51 тысячу рублей
В Нижнем Ломове откроют виртуальный концертный зал
Пензенские учителя иностранного языка пройдут курсы профподготовки
В Пензенской области раскрыли кражу на стройке
В Пензе возбудили уголовное дело по факту убийства 43-летнего мужчины
Акция «Сурский край - без наркотиков» состоялась в седьмой раз
Пензенец помог задержать нетрезвого водителя
В Пензе тренеры национальной сборной России проведут занятие с одаренными детьми
Саранские каратисты стали призерами соревнований
Пензенским студенческим отрядам - 55 лет
Актеры Пензенского драматического театра отправятся на фестиваль
Уроженцу Пензенской области открыли памятник и мемориальную доску в Болгарии
Пензенские полицейские выиграли Кубок мира по мини-футболу
В Мордовии для жителей сельских территорий введут ипотеку под 3%
Нижнеломовский дом культуры получит 50 миллионов рублей