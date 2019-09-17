2019-09-17T15:35:05+03:00
Общество

В Ковылкинском районе Мордовии возведут шесть новых домов

Строительство проводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»
Анна ЧЕРНАЯ
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На территории Ковылкинского района продолжается работа над региональным проектом «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». В его рамках будут построены шесть многоквартирных домов: по улицам Халтурина, 12; Крылова, 1; Школьная, 4; Крылова, 7а; Королева 2/4. Всего же до 2024 года жители 66 домов будут переселены в новое жилье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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