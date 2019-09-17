2019-09-17T14:13:38+03:00
Звезды

В Нижнем Ломове откроют виртуальный концертный зал

Центр культуры и искусств вошел в число победителей проекта «Культура» от Пензенской области
Алина МЯСИНА
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Министерство культуры РФ подвело итоги конкурса на создание виртуальных концертных залов в 2020 году в рамках проекта «Культура».

По данным пресс-службы Правительства Пензенской области, участвовали в конкурсе 68 субъектов РФ, из которых было подано 257 заявок. Победу одержали 80 учреждений в 80 городах из 44 регионов.

В Пензенской области победителем стал «Дом культуры Юго-Западного микрорайона» в Нижнем Ломове. Для создания виртуального концертного зала из федерального бюджета более пяти миллионов рублей.

Также в Пензенской области запланировано открытие пяти таких залов в домах культуры, библиотеках, музеях. Они будут оснащены мультимедийным оборудованием и скоростным Интернетом, который позволит обеспечить жителям онлайн участие в значимых федеральных и региональных культурных мероприятиях.

СПРАВКА «КП»

«Всероссийский виртуальный концертный зал» – масштабный проект Министерства культуры Российской Федерации, система онлайн-трансляций, позволяющая смотреть и слушать в режиме реального времени и в записи лучшие концерты. Проект позволит сделать классическое музыкальное искусство по-настоящему доступным и значительно увеличить его зрительскую аудиторию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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