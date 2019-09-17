Пензенские учителя иностранного языка пройдут курсы профподготовки

СЕГОДНЯ 13:58 2019-09-17T13:59:16+03:00

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Сотрудникам пензенских школ в третий раз предоставить возможность повысить свои профессиональные навыки: традиционные курса профподготовки стартовали на базе педагогического института ПГУ. Цель программы - повышение профессионального уровня и проведение зарубежной практики учителей иностранного языка общеобразовательных организаций.

- Я работаю в школе с 1993 года. От курсов жду профессионального роста, в первую очередь, совершенствования своих навыков и умений. Хочется изучить новые методики, перенять опыт коллег и зарубежный опыт. Я именно с такой мотивацией приехала, - рассказала участница программы Ольга Кобзева, учитель школы № 2 рабочего поселка Башмаково.

Обучение пройдет в два этапа, первый из которых стартовал вчера. За три недели педагоги повысят уровень методики преподавания, пройдут обучение с носителями языка, в том числе с использованием дистанционных технологий, а также познакомятся с английской и немецкой литературой. Впервые в программе примут участие учителя немецкого языка.

По итогам первого этапа, в ноябре 12 лучших учителей отправятся на зарубежную стажировку: шесть человек посетят англоговорящее государство и столько же отправятся в страну, где официальный язык – немецкий.

Областная программа осуществляется с 2017 года. За это время 120 учителей английского языка прошли интенсивный курс подготовки, а 24 лучших - стажировку в Великобритании.

ИСТОЧНИК KP.RU