В Пензенской области раскрыли кражу на стройке

СЕГОДНЯ 13:13 2019-09-17T13:13:55+03:00

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37-летний житель Бессоновского района обратился в полицию с заявлением о краже. Мужчина рассказал сотрудникам, что в селе Бессоновка неизвестные за период с мая по сентябрь проникли в строящийся дом, отжав окно. Злоумышленники украли паяльник, циркулярную пилу, шлифовальную машинку и четыре радиатора отопления.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции опросили возможных свидетелей и очевидцев. Удалось установить причастность к преступлению 39-летнего и 49-летнего жителей Пензы, один из которых уже привлекался к уголовной ответственности. Оба признались в краже.

По данным пресс-службы Управления МВД России по Пензенской области, возбуждено уголовное дело, злоумышленникам грозит срок до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU