2019-09-17T12:39:56+03:00
Происшествия

В Пензе возбудили уголовное дело по факту убийства 43-летнего мужчины

В преступлении обвиняется 35-летняя сожительница потерпевшего
Анастасия ТИМОШИНА
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8 сентября житель Пензы обнаружил на своем дачном участке в «Заре» частично закопанное в землю тело мужчины. Горожанин вызвал сотрудников правоохранительных органов. Началась проверка по факту.

По данным пензенского СУ СК, в августе дочь мужчины, нашедшего труп, со своим сожителем проводила время на даче. В какой-то момент пара повздорила. Не стерпев оскорблений от пьяного благоверного, женщина схватилась за молоток и ударила обидчика по голове. Судебно-медицинской экспертизой установлено, что смерть 43-летнего потерпевшего наступила от перелома костей черепа.

Жительница Пензы задержана и заключена под стражу. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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