В Пензе возбудили уголовное дело по факту убийства 43-летнего мужчины
8 сентября житель Пензы обнаружил на своем дачном участке в «Заре» частично закопанное в землю тело мужчины. Горожанин вызвал сотрудников правоохранительных органов. Началась проверка по факту.
По данным пензенского СУ СК, в августе дочь мужчины, нашедшего труп, со своим сожителем проводила время на даче. В какой-то момент пара повздорила. Не стерпев оскорблений от пьяного благоверного, женщина схватилась за молоток и ударила обидчика по голове. Судебно-медицинской экспертизой установлено, что смерть 43-летнего потерпевшего наступила от перелома костей черепа.
Жительница Пензы задержана и заключена под стражу. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU