Акция «Сурский край - без наркотиков» состоялась в седьмой раз

СЕГОДНЯ 11:52 2019-09-17T11:55:30+03:00

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С 12 августа по 9 сентября в Пензенской области проходила акция «Сурский край - без наркотиков». Ее организаторами традиционно выступили областные правительство и прокуратура при участии правоохранительных органов и общественных организаций.

Губернатор Иван Белозерцев отметил, что акция уже который год вызывает широкий резонанс.

- С начала года в Пензенской области снизились первичная заболеваемость наркоманией и выявляемость лиц, злоупотребляющих запрещенными веществами. Это означает, что молодежь сейчас предпочитает вести здоровый образ жизни, работать, заниматься спортом. Все это стало возможным благодаря профилактике в учреждениях образования.

Глава региона подчеркнул, что важно продолжать вести работу в данном направлении:

- Наш долг - воспитать здоровое, образованное, целеустремленное поколение, ориентированное на семейные ценности.

В ходе акции «Сурский край без наркотиков!» на телефоны «горячей линии» поступило более 370 обращений. По ним возбуждено 113 уголовных дел, составлено 127 протоколов об административных правонарушениях. Сотрудниками прокуратур, органов внутренних дел, волонтерами Многофункционального молодежного центра выявлено 500 сайтов пронаркотического характера и приняты меры по их блокированию. Во всех муниципальных районах и городах области провели более семи тысяч мероприятий, в которых приняли участие свыше 100 тысяч человек.

После подведения итогов акции губернатор вручил активным участникам антинаркотического месячника почетные грамоты и благодарности губернатора Пензенской области.

ИСТОЧНИК KP.RU