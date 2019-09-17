В Пензе тренеры национальной сборной России проведут занятие с одаренными детьми

СЕГОДНЯ 08:55 2019-09-17T08:55:24+03:00

В Центре выявления и поддержки одаренных детей 17 сентября занятия с участниками первой профильной образовательной смены - «Экспериментальная физика» проведут научные сотрудники МФТИ, тренеры национальной сборной России - Александр Киселев и Алексей Ноян

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Напомним, официальное открытие Центра выявления и поддержки одаренных детей и молодежи на базе Губернского лицея в Пензенской области состоялось15 сентября.

По информации пресс-службы Правительства 100 лучших физиков в возрасте 13-14 лет прошли отбор, чтобы заниматься научно-исследовательской работой с лучшими преподавателями России и Пензенской области.

В день открытия смены участники написали стартовую олимпиаду, а вечером прошли тренинговую программу с тьюторами Центра.

Ребят ждет 14-дневная профильная научно-образовательная программа по физике и развивающая программа, которая включает психологические тренинги, арт-терапию, посещение культурных учреждений Пензы и области, интерактивные программы на командообразование от лучших региональных педагогов и различные мероприятия научно-популярного характера.17 сентября для участников пройдет лекция «Лучший опыт в решении экспериментальных задач международных олимпиад по физике и Всероссийской олимпиады школьников».

Справочно. Национальный проект «Образование» реализуется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 204 от 07.05.2018

ИСТОЧНИК KP.RU