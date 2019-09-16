Саранские каратисты стали призерами соревнований

СЕГОДНЯ 17:02 2019-09-16T17:07:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В Анапе завершился двенадцатый открытый Всероссийский турнир по киокусинкай. Соревнования прошли среди юношей, девушек, юниоров и юниорок.

По данным пресс-службы Правительства Республики Мордовии, участник спортивного клуба «Танрэн» Кирилл Гунин занял третье место среди 12-13 лет в весовой категории 50 кг. Победу одержали и каратисты клуба «Канку», получившие бронзовые медали: Артем Рязяпкин среди юношей 14-15 лет в категории до 55 кг и Кильдяев Всеволод 12-13 лет - в весе от 50 кг, также Никита Гарькин и Борис Тростин - в весовой категории до 35 кг.

ИСТОЧНИК KP.RU