2019-09-16T17:07:08+03:00
Спорт

Саранские каратисты стали призерами соревнований

Всероссийские юношеские Игры боевых искусств принесли медали ребятам
Алина МЯСИНА
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Ребята завоевали несколько медалей.Ребята завоевали несколько медалей.Фото: Пресс-служба Правительства РМ
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В Анапе завершился двенадцатый открытый Всероссийский турнир по киокусинкай. Соревнования прошли среди юношей, девушек, юниоров и юниорок.

По данным пресс-службы Правительства Республики Мордовии, участник спортивного клуба «Танрэн» Кирилл Гунин занял третье место среди 12-13 лет в весовой категории 50 кг. Победу одержали и каратисты клуба «Канку», получившие бронзовые медали: Артем Рязяпкин среди юношей 14-15 лет в категории до 55 кг и Кильдяев Всеволод 12-13 лет - в весе от 50 кг, также Никита Гарькин и Борис Тростин - в весовой категории до 35 кг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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