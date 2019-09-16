Пензенским студенческим отрядам - 55 лет

СЕГОДНЯ 16:22 2019-09-16T17:24:42+03:00

Изменить размер текста: A A

С 20 по 22 сентября в оздоровительном лагере «Звездочка» будет проходить тринадцатый слет студенческих отрядов, посвященный 60-летию студенческих отрядов России и 55-летию отрядов Пензенской области.

Для гостей мероприятия проведут мастер-классы, интерактивные игры, а также творческие постановки. Примут участие в слете почти 200 человек.

В первый день комсоставы проведут панельную дискуссию «Целина 2019 - наш общий результат», где поговорят о моментах третьего трудового семестра и о плюсах и минусах целины. Во второй раз пройдет конкурс «Мистер СО-2019», где парни покажут свою визитку, художественный номер на тему «В каждом бойце горит душа» и творческий номер. Вечером студентов ждет дискотека с конкурсами, по традиции будет отрядная спевка, а перед сном покажут короткометражки.

Во второй день состоится открытие тринадцатого Областного слета студенческих отрядов. Будут награждены лучшие бойцы по итогам целины. Отряды покажут свои творческие номера. После чего участников мероприятия будут ждать мастер-классы и образовательная программа от приглашенных спикеров и опытных бойцов. В этот день состоится флешмоб «60 лет во Благо страны - 55 лет во благо Губернии!». Пройдет показ презентационных площадок отрядов «Наше целинное лето - 2019».

Итогом дня станет 10-й Песенный фестиваль студотрядовской песни «Отголоски ушедшего лета-2019» и большой костер дружбы.

В последний день состоится акция «Труд крут!», где участники проведут уборку лагеря. Также будут работать в этот день мастер-классы и диалоговые площадки.

Точкой в этом слете будет презентация проектов «#ПензаРСО - команда моей мечты» и награждение самых активных участников.

ИСТОЧНИК KP.RU