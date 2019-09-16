2019-09-16T16:04:54+03:00
Звезды

Актеры Пензенского драматического театра отправятся на фестиваль

В седьмой раз в Калуге соберутся старейшие театры России
Алина МЯСИНА
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В рамках фестиваля свои спектакли покажут артисты из десяти городов России. В программе - постановки по произведениям И. Тургенева, М. Салтыкова-Щедрина, И. Жамиака, Я. Пулинович, А. Чехова, Ф. Достоевского, К. Гольдони, М. Арцыбашева, А. Островского.

Завтра Пензенский театр представит трагифарс «Васса и другие» по пьесе Максима Горького «Васса Железнова», поставленный московским режиссером Ансаром Халилуллиным. Главную роль исполнит заслуженная артистка России Альбина Смелова.

По данным пресс-службы Правительства Пензенской области, Пензенский драматический театр принимал участие в фестивале уже два раза. В 2013 году выступили сразу с двумя постановками: «История одного преступления» и «Господа Головлёвы». Тогда пензенцы получили два диплома за высокое мастерство в воплощении русской классики и лучшую роль второго плана (награду получила Ольга Белякова, игравшая Федосью в «Истории одного преступления»).

В 2016 году театр приехал в Калугу со спектаклем «Кабала святош» по пьесе М. Булгакова и стал дипломантом фестиваля.

Это не последние гастроли пензенцев в этом году: они также примут участие в третьем межрегиональном фестивале «Театральное Прихопёрье» со спектаклем «В зале есть врач?». Также в декабре данную постановку увидят жители Ульяновска в рамках пятого Международного театрального фестиваля «История государства Российского. Отечество и судьбы».

Спектакль «Золото. Любовь. Революция» по пьесе Юрия Полякова будут ждать в Москве на сцене Театрального центра «Вишневый сад», где пройдет Второй фестиваль современной русской драмы «Смотрины».

ИСТОЧНИК KP.RU

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