Уроженцу Пензенской области открыли памятник и мемориальную доску в Болгарии

СЕГОДНЯ 15:00 2019-09-16T15:00:36+03:00

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В нашу редакцию поступило письмо Сергея Дмитриевича Оленина, краеведа Спасского района Пензенской области и Зубово-Полянского района Мордовии. В сообщении шла речь об открытии в Болгарии мемориальной доски уроженцу нашего региона, князю Алексею Церетелеву. Публикуем письмо в сокращенном виде.

Минувшим летом в селе Церетелево, входящем в общину Соединение Пловдивской области Болгарии, состоялось мероприятие, приуроченное к празднику местного военного гарнизона. Церемония началась с обхода почетного караула вице-премьером-министром обороны Красимиром Каракачановым. После Митрополит Пловдивский Николай освятил новый памятник князю Алексею Церетелеву - публицисту и дипломату, родившемуся в селе Липяги Спасского уезда Тамбовской губернии (ныне Пензенской области).

В тот же день была установлена мемориальная плита в пловдивском жилом комплексе, находящемся на улице, которая носит имя князя Церетелева (семья которого тоже относится к роду князей Церетели, когда-то эмигрировавших из Грузии в Россию).

Идея памятника и мемориальной плиты - дело инициативного комитета во главе с почетным консулом Георгием Герговом. Они являются еще одним признаком признательности за огромный вклад дипломата князя Алексея Церетелева в болгарскую независимость. Во время освободительной русско-турецкой войны 1877-78 гг. он развил широкую благотворительную деятельность в помощь болгарам и участвовал в качестве добровольца в войне. Князь был членом дипломатической комиссии, расследовавшей преступления, совершенные на болгарских землях при подавлении Апрельского восстания, и международной комиссии, составлявшей Органический статут Восточной Румелии, где он был генеральным консулом в 1878-1882 годах.

Память Алексея Церетелева, которого болгары называли «нашим князем», была почтена минутным молчанием. Церемония закончилась возложением венков и цветов перед новым памятником в селе, носящем его имя. Мероприятие, ставшее частью празднования 140-летия болгаро-российских дипломатических отношений, было организовано под патронажем и при содействии почетного консула Георгия Гергова.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Благодаря инициативе автора данной публикации, между общиной Соединение в Болгарии и Спасским районом началось обсуждение установления побратимских отношений: стороны уже обсуждают обмен делегациями.

ИСТОЧНИК KP.RU