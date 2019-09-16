Пензенские полицейские выиграли Кубок мира по мини-футболу

СЕГОДНЯ 14:23 2019-09-16T17:24:11+03:00

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В Сочи сотрудники МВД России по Пензенской области приняли участие в чемпионате мира по мини-футболу среди сотрудников правопорядка и структур безопасности.

Регион представили офицеры дежурной части регионального УМВД, а именно - старший оперативный дежурный подполковник полиции Максим Юдин и инженер-электроник подполковник полиции Сергей Скачков. Всего в состязаниях приняли участие представители более 20 стран мира.

Как сообщает пресс-служба Управления МВД России по Пензенской области, земляки стали чемпионами мира в составе команды МВД России, в последнем матче выиграв у поляков со счетом 2:0. Пензенские сотрудники внесли весомый вклад в победу: на двоих они забили одиннадцать мечей в ворота соперников.

ИСТОЧНИК KP.RU