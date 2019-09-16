2019-09-16T13:00:20+03:00
Экономика

В Мордовии для жителей сельских территорий введут ипотеку под 3%

К реализации идеи приступят в будущем году
Анна ЧЕРНАЯ
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Ипотека на новых условиях начнет действовать со следующего года.Ипотека на новых условиях начнет действовать со следующего года.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В России продолжает вестись работа над программой «Развитие сельских территорий». В будущем году Мордовия войдет в число регионов, участвующих в ней. В рамках программе в республике появится трехпроцентная ипотека с первоначальным взносом всего 10 процентов (вместо ныне существующих 20-ти) для жителей сельской местности с населением не более 40 тысяч жителей.

- Под эту программу подходят почти все наши муниципалитеты, кроме Рузаевки, - отметил Глава Мордовии Владимир Волков. – Сейчас в республике началась масштабная подготовка земель к участию в программе: определяются участки, подводятся коммуникации и инфраструктура.

В рамках программы также будут модернизированы сельские медицинские учреждения, построены дороги, проведен интернет. Все эти действия помогут дать мощный толчок к развитию сельских территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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