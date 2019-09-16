Валерий Лидин: «Нужно уделять внимание каждому обращению»
Сегодня в пензенском парламенте состоялось оперативное совещание, одним из вопросов которого стала работа с обращениями граждан.
- За каждым вопросом стоит конкретная проблема, судьбы людей. Нужно повышать качество рассмотрения заявлений и сосредоточить усилия на защите прав и законных интересов пензенцев и трудовых коллективов. Депутаты обязаны оказывать максимальную помощь населению в решении их просьб и осуществлять проверки исполнения обещаний с выездом на проблемные территории, - заявил Валерий Лидин.
По его словам, необходимо практиковать выездные формы приема населения, а также совмещать выезды в сельские поселения с приемом по личным вопросам на местах. Спикер регионального парламента подчеркнул, что главная задача – это нацеленность на результат, поэтому призвал народных избранников вести учет и контроль разрешения обращений заявителей.
Валерий Лидин также напомнил о продолжении деятельности парламентариев по контролю за выполнением работ по благоустройству дворовых территорий и городских пространств совместно с представителями гражданского общества.
ИСТОЧНИК KP.RU