Валерий Лидин: «Нужно уделять внимание каждому обращению»

СЕГОДНЯ 11:59 2019-09-16T11:59:31+03:00

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Сегодня в пензенском парламенте состоялось оперативное совещание, одним из вопросов которого стала работа с обращениями граждан.

- За каждым вопросом стоит конкретная проблема, судьбы людей. Нужно повышать качество рассмотрения заявлений и сосредоточить усилия на защите прав и законных интересов пензенцев и трудовых коллективов. Депутаты обязаны оказывать максимальную помощь населению в решении их просьб и осуществлять проверки исполнения обещаний с выездом на проблемные территории, - заявил Валерий Лидин.

По его словам, необходимо практиковать выездные формы приема населения, а также совмещать выезды в сельские поселения с приемом по личным вопросам на местах. Спикер регионального парламента подчеркнул, что главная задача – это нацеленность на результат, поэтому призвал народных избранников вести учет и контроль разрешения обращений заявителей.

Валерий Лидин также напомнил о продолжении деятельности парламентариев по контролю за выполнением работ по благоустройству дворовых территорий и городских пространств совместно с представителями гражданского общества.

ИСТОЧНИК KP.RU