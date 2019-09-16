2019-09-16T09:56:18+03:00
Общество

Благоустройство территории у Спасского собора завершится в октябре

Вчера строительную площадку посетил заместитель главы администрации города Пензы Магомед Агамагомедов
Анна ЧЕРНАЯ
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Работы по благоустройству территорий, прилегающих к Спасскому собору, идут полным ходом. Уже завершилось армирование и бетонирование лестничных сходов, частично монтировано освещение. Сейчас подрядчик обустраивает пешеходные дорожки, которые свяжут территорию собора с ближайшими скверами.

- Мы уже подготовили все для установки игровых площадок, сейчас ждем, когда придет оборудование, занимаемся посадкой газона на будущий год, - отметил начальник Управления капитального строительства Игорь Умнов.

Магомед Агамагомедов поручил завершить все работы в октябре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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