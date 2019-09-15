Площади и скверы Пензы превратились в театральные подмостки

СЕГОДНЯ 14:56 2019-09-15T15:08:11+03:00

14 сентября, в рамках Года театра, в городе прошел Международный фестиваль театральных спектаклей на улице «Театральные экзерсисы»

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Краски этого театрализованного шествия ошеломляли. От монумента «Росток» к Театральной площади в этот день 14 сентября двинулись актеры и циркачи, музыканты и танцоры. Так стартовал в Пензе Международный фестиваль театральных спектаклей на улице «Театральные экзерсисы».

Среди участников фестиваля — как профессионалы, так и любители, отмечает пресс-служба Министерства культуры Пензенской области. Это Пензенский областной драматический театр имени А. В. Луначарского, «Театр доктора Дапертутто» Центра театрального искусства «Дом Мейерхольда», Пензенский театр «Кукольный дом», Пензенский театр юного зрителя, Театр моды Ольги Букиной, Театр юного зрителя и детская школа искусств из города Заречного, образцовый учебный театр «Утро» детской музыкальной школы имени В. П. Чеха, Пензенский колледж искусств, театр-студия «Белая ворона», театр пластики и танца «Барокко», Татарский самодеятельный театр имени Гафура Кулахметова и многие другие известные театральные, цирковые и музыкальные коллективы из Пензы, Заречного, Нижнего Ломова, Сердобска, Бессоновки. Специальным гостем фестиваля стала известная шоу-группа «Комиксы» из Самары.

После церемонии открытия сразу на нескольких площадках одновременно, сменяя друг друга, выступали коллективы-участники.

Уличные театры показывали представления. Уличные музыканты давали концерты. В сквере «Копилка пословиц» фокусники веселили и разыгрывали публику. Циркачи удивляли зрителей своими ловкими и отточенными движениями. На улице Московской, возле областного правительства, своим творчеством с горожанами делились детские танцевальные коллективы. Актеры «Театра доктора Дапертутто» показывали спектакль на сцене во дворе «Дома Мейерхольда». В центре города собрались тысячи пензенцев, Настроение им также поднимали «ожившие статуи», которые расположились по обеим сторонам улицы Московской.

Завершились «Театральные экзерсисы» церемонией награждения всех участников.

ИСТОЧНИК KP.RU