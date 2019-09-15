Иван Белозерцев посетил новый диализный центр в Нижнем Ломове

СЕГОДНЯ 13:17 2019-09-15T13:20:21+03:00

Сейчас в нем проходят лечение 14 жителей района

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Во время вчерашнего рабочего визита в Нижний Ломов Иван Белоезрцев посетил новый диализный центр, рассчитанный на 60 пациентов. Одновременно проходить процедуру диализа в нем могут 10 человек.

Учреждение здравоохранения оказывает бесплатную медицинскую помощь пациентам в рамках программы государственных гарантий в соответствии с действующей территориальной программой обязательного медицинского страхования.

Как пояснил заместитель директора ГК «НефроМед» Сергей Команденко, одна процедура гемодиализа (а в неделю их необходимо три) стоит шесть тысяч рублей. Пациенты центра получают лечение бесплатно.

- Хорошо, что современные технологии включены в программу ОМС и на лечение выделяются государственные средства. Теперь для людей значительно сокращается время на дорогу к месту лечения, а условия те же, что и в Пензе, - отметил Иван Белозерцев.

ИСТОЧНИК KP.RU