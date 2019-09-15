2019-09-15T13:06:39+03:00
Общество

Владимир Волков оценил ремонт дорог в Теньгушевском районе

Работы ведутся в рамках исполнения наказов избирателей
Анна ЧЕРНАЯ
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Общая протяженность дороги составляет 38 километр.Общая протяженность дороги составляет 38 километр.Фото: Пресс-служба Правительства РМ
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Глава Мордовии Владимир Волков оценил ремонт автомобильной дороги между Темниковым, Барашево, Теньгушево. Работы ведутся в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Общая протяженность дороги составляет 38 километр. Стоимость проекта - 250 миллионов рублей. На сегодня работы завершены более чем на 80 процентов. Сейчас ремонтируется самый разрушенный участок автодороги на данном направлении, протяженностью 3,9 километров от села Теньгушева до границы Нижегородской области. Завершить строительство планируется к ноябрю этого года.

- Открытие детского сада в поселке Барашево, ремонт дороги - все это входило в наказы избирателей Теньгушевского района, которые мы на 100 процентов выполним, - пообещал Глава Мордовии. - Разрабатывая программу развития республики, мы включили в нее наказы избирателей, чтобы ускорить их выполнение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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