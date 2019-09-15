В Нижнем Ломове появился «Фонтан земляков»

СЕГОДНЯ 12:18 2019-09-15T12:18:02+03:00

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Вчера во время празднования Дня района в парке Нижнего Ломова открыли «Фонтан земляков», построенный за лето. Современное светомузыкальное сооружение построили на средства землячества и ГК «Дамате».

Губернатор Иван Белозерцев принял участие в церемонии:

- В Нижнеломовском районе создаются предприятия, строятся социальные объекты, - отметил глава региона. – Несмотря на засуху, местные аграрии получили отличный урожай. Спасибо труженикам: работникам сельского хозяйства, промышленности и социальной сферы, а также землякам, усилиями которых появился этот фонтан. Благодаря вам, жизнь в Нижнеломовском районе становится лучше.

ИСТОЧНИК KP.RU