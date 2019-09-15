В Нижнем Ломове появился «Фонтан земляков»
Вчера во время празднования Дня района в парке Нижнего Ломова открыли «Фонтан земляков», построенный за лето. Современное светомузыкальное сооружение построили на средства землячества и ГК «Дамате».
Губернатор Иван Белозерцев принял участие в церемонии:
- В Нижнеломовском районе создаются предприятия, строятся социальные объекты, - отметил глава региона. – Несмотря на засуху, местные аграрии получили отличный урожай. Спасибо труженикам: работникам сельского хозяйства, промышленности и социальной сферы, а также землякам, усилиями которых появился этот фонтан. Благодаря вам, жизнь в Нижнеломовском районе становится лучше.
ИСТОЧНИК KP.RU