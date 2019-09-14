2019-09-14T14:50:46+03:00
Общество

Леопарду Самсону из пензенского зоопарка подарили гамак

Презент хищнику пришелся по нраву [ВИДЕО]
Анна ЧЕРНАЯ
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Леопард Самсон из пензенского зоопарка играет с новым гамаком.

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Сотрудники МАУ «Пензенский зоопарк» продолжают обогащать среду обитания своих подопечных. В этот раз подарок получил дальневосточный леопард Самсон - величественный и ловкий хищник обзавелся гамаком. Подарок изготовлен из пожарного рукава, что не позволит хищнику быстро разорвать его и обеспечит Самсона интересными играми и тренировками надолго.

Чтобы заинтересовать леопарда новой игрушкой, сотрудники зоопарка вложили в нее корм – и зверь продемонстрировал свои умения всем на радость.

ИСТОЧНИК KP.RU

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