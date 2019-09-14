Леопарду Самсону из пензенского зоопарка подарили гамак
Леопард Самсон из пензенского зоопарка играет с новым гамаком.
Сотрудники МАУ «Пензенский зоопарк» продолжают обогащать среду обитания своих подопечных. В этот раз подарок получил дальневосточный леопард Самсон - величественный и ловкий хищник обзавелся гамаком. Подарок изготовлен из пожарного рукава, что не позволит хищнику быстро разорвать его и обеспечит Самсона интересными играми и тренировками надолго.
Чтобы заинтересовать леопарда новой игрушкой, сотрудники зоопарка вложили в нее корм – и зверь продемонстрировал свои умения всем на радость.
ИСТОЧНИК KP.RU
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