В Малосердобинском районе в ДТП с микроавтобусом пострадали восемь человек

СЕГОДНЯ 14:29 2019-09-14T14:29:34+03:00

Транспортное средство опрокинулось в кювет после столкновения с лосем

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Вчера вечером на автодороге «Нижний Новгород – Саратов» в Малосердобинском районе Пензенской области произошло ДТП. Автомобиль «Тойота Альфард» под управлением 25-летнего водителя столкнулся с лосем. После этого микроавтобус опрокинулся в кювет.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Пензенской области, водитель, а также семь его пассажиров - мужчины 1965, 1987, 1976, 1987, 1998 и 2000 годов рождения, и женщина 1960 года рождения – были госпитализированы.

Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU