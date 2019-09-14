2019-09-14T14:21:21+03:00
Общество

С 19 сентября в Пензе закроют движение по Бакунинскому мосту

Администрация города разместит в окрестностях сооружения шесть баннеров с информацией о путях объезда
Анна ЧЕРНАЯ
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Схема движенияСхема движенияФото: Пресс-служба администрации г. Пензы
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На следующей неделе в Пензе закроют для движения Бакунинский мост. Чтобы донести до горожан информацию, мэрия введет комплекс мер. В частности, с понедельника по направлению движения к мосту будут установлены баннеры с информацией о его закрытии. Также разработана и утверждена схема организации дорожного движения и ограждений, предусматривающая размещение перед каждым перекрестком на маршруте объезда установку дорожных знаков и информационных щитов со схемой объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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