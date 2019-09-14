2019-09-14T14:08:31+03:00
Происшествия

Росгвардейцы задержали в Никольске воров металлолома

Нарушителей, решивших за один день ограбить одного и того же мужчину, передали в руки полиции
Анна ЧЕРНАЯ
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Житель Никольска обратился к патрулирующим сотрудникам вневедомственной охраны, сообщив о краже металлолома с его территории. Самого злоумышленника с тележкой, увозящего добычу, гражданин видел лично, но не рискнул задержать. Грабителя поймали почти сразу же. Заявитель опознал содержимое тележки и подтвердил, что изделия в ней принадлежат ему.

Той же ночью другой незадачливый грабитель решил поживиться той же добычей. Впрочем, и он далеко не ушел: перевозивший металлические трубы на мотоблоке мужчина привлек внимание другого патруля. Допросив горожанина, они выяснили, что он украл свою ношу все у того же заявителя.

Оба нарушителя были доставлены в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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