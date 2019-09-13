В Пензенской области за ДТП с жертвами осудят 43-летнего мужчину

СЕГОДНЯ 16:36 2019-09-13T16:36:32+03:00

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Прокуратура Никольского района утвердила обвинение для жителя станции Ночка. В мае рано утром после Дня весны и труда автолюбитель в состоянии алкогольного опьянения в дождь ехал с четырьмя пассажирами.

Во время передвижения на машине он нарушил несколько правил дорожного движения, в том числе, и превысил скорость. Не справившись с управлением, мужчина съехал в кювет и врезался.

От полученных травм на месте скончались два пассажира, 39-летний мужчина и 33-летняя женщина. Еще одному пассажиру мужчине был причинен тяжкий вред здоровью. Водитель и пассажир, сидевший за ним, отделались незначительными повреждениями.

По данным пресс-службы Прокуратуры Пензенской области, за это преступление ему грозит от четырех до девяти лет с лишением права занимать определенные должности до трех лет. Ранее обвинителю грозило лишение свободы от восьми до пятнадцати лет, так как с июля наказание за такое преступление было ужесточено.

ИСТОЧНИК KP.RU