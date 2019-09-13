В Теньгушевском районе Мордовии открылся новый детский сад

СЕГОДНЯ 16:07 2019-09-13T16:10:18+03:00

За последние семь лет это уже 59-е дошкольное учреждение, построенное в республике

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Сегодня Глава Мордовии Владимир Волков посетил Теньгушевский район, где принял участие в открытии детского сада в поселке Барашево. До этого момента учреждение располагалась в ветхом здании, построенном полвека назад. На строительство нового было выделено более 67 миллионов рублей.

- Впервые в этом году мы открываем новый детский сад в селе, - отметил Владимир Волков. – Это стало возможно благодаря активной работе над национальными проектами. Уже через два года мы планируем ликвидировать очередь в ясельные группы, построив еще 13 детских садов.

Новое учреждение в Барашево оснащено современным оборудованием для физического и умственного развития детей и их отдыха.

В рамках другого национального проекта удастся обновить материальную базу Барашевской школы: здесь откроется Центр цифрового и гуманитарного профиля, который позволит реализовать новый, современный подход к изучению технологии, информатики, ОБЖ.

- Для нас очень важно, чтобы уровень образования, возможности его получения, условия, в которых учатся дети на селе, не уступали городским школам, - заявил Глава республики.

ИСТОЧНИК KP.RU