Пензенские однофамильцы сыграют в футбол
В городе состоится фестиваль «Family battle по-пензенски»
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Завтра на стадионе «Зенит» состоится футбольный фестиваль, в котором примут участие команды однофамильцев со всего города. Возраст игроков - от 14 лет. Путем жеребьевки всех поделят на шесть групп и проведут 96 матчей по два тайма по семь минут.
Все команды, которые примут участие в фестивале, получат памятные подарки и дипломы. Мероприятие начнется в десять часов.
ИСТОЧНИК KP.RU