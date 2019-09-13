Пензенские однофамильцы сыграют в футбол

СЕГОДНЯ 15:37 2019-09-13T15:37:24+03:00

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Завтра на стадионе «Зенит» состоится футбольный фестиваль, в котором примут участие команды однофамильцев со всего города. Возраст игроков - от 14 лет. Путем жеребьевки всех поделят на шесть групп и проведут 96 матчей по два тайма по семь минут.

Все команды, которые примут участие в фестивале, получат памятные подарки и дипломы. Мероприятие начнется в десять часов.

ИСТОЧНИК KP.RU