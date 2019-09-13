Завтра в Нижнем Ломове откроют новую фонтанную площадь
В городском парке установили современный светомузыкальный фонтан
Изменить размер текста:
Работы по обновлению места массового отдыха начались этим летом. Конструкция нового фонтана закрытого типа: это значит, что все части сооружения не выступают над землей, что позволит горожанам ходить по площадке, когда сооружение будет выключено. Помимо этого, объект сделают светомузыкальным.
В парке рядом с фонтаном установили дополнительное освещение и лавочки по периметру.
По данным пресс-службы Министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области, праздничное открытие новой площади запланировано на завтра.
ИСТОЧНИК KP.RU