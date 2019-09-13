Пензенские единороссы выдвинули на должность главы города Владимира Мутовкина

СЕГОДНЯ 12:56 2019-09-13T13:42:01+03:00

Этот и другие вопросы были затронуты в ходе второго этапа XXVIII конференции Пензенского регионального отделения политической партии

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Губернатор Иван Белозерцев подвел итоги прошедших выборов в регионе, отметив, что, несмотря на сложности, «Единая Россия» победила во всех муниципальных образованиях.

- Другое дело, с каким перевесом, сегодня он меньше, особенно, в областном центре. Это говорит о том, что мы где-то недоработали, - констатировал Иван Белозерцев. - Кто-то проиграл, но это выборы. Это должно настраивать избранных депутатов на более профессиональную работу с населением.

Глава региона пожелал всем избранным депутатам эффективной и успешной работы в интересах избирателей.

Также стало известно, кто из единороссов станет кандидатурой на должность главы города Пензы. В качестве претендентов были названы Владимир Мутовкин и Борис Панин. Большинство сопартийцев проголосовали за Владимира Борисовича Мутовкина.

ИСТОЧНИК KP.RU