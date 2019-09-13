Пензенские единороссы выдвинули на должность главы города Владимира Мутовкина
Губернатор Иван Белозерцев подвел итоги прошедших выборов в регионе, отметив, что, несмотря на сложности, «Единая Россия» победила во всех муниципальных образованиях.
- Другое дело, с каким перевесом, сегодня он меньше, особенно, в областном центре. Это говорит о том, что мы где-то недоработали, - констатировал Иван Белозерцев. - Кто-то проиграл, но это выборы. Это должно настраивать избранных депутатов на более профессиональную работу с населением.
Глава региона пожелал всем избранным депутатам эффективной и успешной работы в интересах избирателей.
Также стало известно, кто из единороссов станет кандидатурой на должность главы города Пензы. В качестве претендентов были названы Владимир Мутовкин и Борис Панин. Большинство сопартийцев проголосовали за Владимира Борисовича Мутовкина.
ИСТОЧНИК KP.RU