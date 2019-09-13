2019-09-13T13:42:01+03:00
Политика

Пензенские единороссы выдвинули на должность главы города Владимира Мутовкина

Этот и другие вопросы были затронуты в ходе второго этапа XXVIII конференции Пензенского регионального отделения политической партии
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
В ходе партийной конференции были подведены итоги избирательной кампании.В ходе партийной конференции были подведены итоги избирательной кампании.Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
Изменить размер текста:

Губернатор Иван Белозерцев подвел итоги прошедших выборов в регионе, отметив, что, несмотря на сложности, «Единая Россия» победила во всех муниципальных образованиях.

- Другое дело, с каким перевесом, сегодня он меньше, особенно, в областном центре. Это говорит о том, что мы где-то недоработали, - констатировал Иван Белозерцев. - Кто-то проиграл, но это выборы. Это должно настраивать избранных депутатов на более профессиональную работу с населением.

Глава региона пожелал всем избранным депутатам эффективной и успешной работы в интересах избирателей.

Также стало известно, кто из единороссов станет кандидатурой на должность главы города Пензы. В качестве претендентов были названы Владимир Мутовкин и Борис Панин. Большинство сопартийцев проголосовали за Владимира Борисовича Мутовкина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Завтра в Нижнем Ломове откроют новую фонтанную площадь
Предприятия Пензенской области представили свою продукцию в Ереване
В Пензенской области открыт памятник морскому офицеру Лаврентию Загоскину
Пензенская область получит более двух миллиардов рублей из федерального бюджета
В Сердобске 55-летний мужчина украл металлические решетки
Для учеников Теньгушевской школы организовали футбольный праздник
Иван Белозерцев вручил ветеранам ВОВ свидетельства на обеспечение жильем
Компания «СтанкоМашСтрой» получила премию в области импортозамещения
Пенза снова присоединится к «Кроссу нации»
Сдается коммерческая недвижимость в Спутнике
В Пензе иностранные граждане незаконно получили сертификаты о сдаче экзаменов
В Зубовой Поляне построят новую спортивную площадку
Житель Саранска избил жену до смерти
В этом году в Пензенской области отремонтировали более 50 километров трассы Р-158
Виктор Кувайцев подал прошение о досрочной отставке с должности мэра Пензы
Бакунинский мост в Пензе: Начало новой жизни - в конце следующей недели
Пензенец обокрал магазин спортивных товаров
В Мордовии приступили к ремонту дороги у села Ардатово
В Саранске двое мужчин украли 20 чугунных ливневых решеток
30-летний житель Мордовии попал в больницу после драки в саранском кафе
В Пензенской области напали на сотрудника полиции
Пензенцы выбирают «Народного участкового»
Памятник мореплавателю Лаврентию Загоскину установлен в Пензенской области