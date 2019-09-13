2019-09-13T11:52:46+03:00
Экономика

Предприятия Пензенской области представили свою продукцию в Ереване

Анна ЧЕРНАЯ
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Пензенские предприниматели принимают участие в 19-й универсальной торгово-промышленной выставке «Armenia EXPO», которая стартовала вчера в Ереване (Республика Армения). Ежегодно это мероприятие собирает крупнейших производителей в области промышленности и производства.

Организатором участия предприятий региона в этой выставке является Фонд поддержки предпринимательства при содействии министерства экономики Пензенской области.

Региональную делегацию возглавила руководитель Центра поддержки экспорта Фонда поддержки предпринимательства Александра Бессонова. В ее состав вошли представители пензенских предприятий «Империя», «Элеком-ПЭК», «Агромеханика» и индивидуальный предприниматель В. Кошелев, которые представили на выставке верхнюю одежду, резисторы, бытовую технику и сельскохозяйственное оборудование.

В течение трех дней работы выставки пензенские предприниматели смогут не только представить свою продукцию, но и обсудить с заинтересованными предприятиями Армении и других стран возможности делового сотрудничества. Кроме того, в рамках торгово-промышленного выставочного форума «Armenia EXPO» будет представлен экспортный потенциал Пензенской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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