В Пензенской области открыт памятник морскому офицеру Лаврентию Загоскину

СЕГОДНЯ 10:41 2019-09-13T11:13:14+03:00

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В начале официальной части организаторами был показан фрагмент спектакля «Юконский ворон», посвященного жизни путешественника. Спектакль был поставлен совместными усилиями Пензенского театра юного зрителя (ТЮЗ) и Пензенского областного отделения Русского географического общества в 2018 году в честь 210-летия со дня рождения Загоскина.

Право торжественного открытия памятника было предоставлено: главному федеральному инспектору Пензенской области Дмитрию Каденкову, заместителю председателя правительства Пензенской области Олегу Ягову, председателю Пензенского областного отделения РГО Игорю Пантюшову и Людмиле Задорновой – дочери известного писателя Николая Задорнова, почётной гостье Сурского края.

Затем к собравшимся обратился председатель регионального отделения Русского географического общества, идейный вдохновитель проекта «Возвращение к родным берегам» Игорь Пантюшов. Он признался, что его переполняют эмоции и чувство гордости — за земляка и за то, что совместно удалось увековечить его память, отмечает пресс-служба Министерства культуры области.

В свою очередь заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов напомнил, что в мае 2019 года, когда было выбрано место для памятника, к нему вела разбитая дорога, но всего за два месяца ее отремонтировали. Объявил он и о решении проводить ежегодный фестиваль, посвященный уроженцу села Николаевка Пензенской области, морскому офицеру, исследователю Русской Америки Лаврентию Загоскину. Фестиваль «Юконский ворон» будет проводиться на его малой родине с 2020 года в последние выходные мая или в первые выходные июня, ко дню рождения Лаврентия Алексеевича Загоскина.

От имени полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова федеральный инспектор по Пензенской области Дмитрий Каденков вручил благодарственные письма полпреда Игорю Пантюшову и врио генерального директора объединения государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области Виолетте Добряковой.

От имени губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева Олег Ягов вручил благодарственные письма активистам географического общества.

Кроме того, слово было предоставлено почетной гостье мероприятия Людмиле Задорновой. Она отметила, что рада находиться на земле, которой гордился ее отец — писатель Николай Задорнов, дороживший именами Лаврентия и Михаила Загоскиных. По ее словам, она восхищена энтузиазмом пензенских общественников и по-хорошему завидует их стремлению сохранить в памяти потомков имена заслуженных людей.

ИСТОЧНИК KP.RU