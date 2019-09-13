Пензенская область получит более двух миллиардов рублей из федерального бюджета

СЕГОДНЯ 10:14 2019-09-13T10:14:18+03:00

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По итогам конкурса нацпроекта «Образование» Пензенская область получит в 2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета на реализацию инициатив по четырем направлениям.

В рамках проекта «Современная школа» в регионе создадут 35 «Точек роста» - образовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, которые станут центрами естественно-научного, математического и гуманитарного образования.

- Также мы построим три новых школы: в Пензе на 1100 мест, в п. Мичуринский на 225 мест и п. Чемодановка на 375 мест, - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Для людей с ограниченными возможностями в образовательные организации оснастят кабинеты «Технологии».

До 2022 года в регионе по проекту «Успех каждого ребенка» создадут два мобильных Кванториума и региональный модельный центр дополнительного образования.

- Удастся создать более пяти тысяч новых мест дополнительного образования детей. Также будут отремонтированы 36 спортивных залов сельских школ, - уточнил Иван Белозерцев.

Центр выявления и поддержки одаренных детей в 2021 году оснастят современным оборудованием. А в проекте «Цифровая образовательная среда» 147 школ получат современные компьютерные и интерактивное оборудование.

Созданные к 2020 году три IT-куба, будут центрами развития компьютерных технологий и программирования.

Еще один важный проект, который будет реализовываться благодаря поддержке Президента РФ и министерства просвещения страны, - Центр опережающей профессиональной подготовки – агрегатор и оператор ресурсов для профессиональной ориентации и ускоренного профессионального обучения. Так в 2021 году он начнет свою работу.

- о специалисты будут заниматься подготовкой, переподготовкой, повышением квалификации всех категорий граждан по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и компетенциям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, - подчеркнул губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU