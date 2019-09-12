2019-09-12T16:59:15+03:00
Спорт

Для учеников Теньгушевской школы организовали футбольный праздник

Начало учебного года для школьников оказалось ярким и победным
Алиса НЕВСКАЯ
Поделиться:
Владимир Сушков пригласил ребят на футбол в Саранск.Владимир Сушков пригласил ребят на футбол в Саранск.Фото: Пресс-служба Правительства РМ
Изменить размер текста:

Одиннадцатиклассники Теньгушевской средней школы приехали в Саранск на отборочный матч молодежного чемпионата Европы между сборными России и Сербии. Эту возможность ребятам предоставил Председатель Правительства Мордовии Владимир Сушков, который во время празднования Дня знаний стал почетным гостем учреждения. В 11 классе школы 22 ученика, которые уже в большинстве определились с будущими профессиями.

- Ребята у нас очень активные, являются опорой и поддержкой учителей на всех мероприятиях, - отмечает классный руководитель Ольга Саранская. Владимир Сушков пригласил ребят на футбол в Саранск.

До начала матча школьники успели сыграть в футбол с послами сборной России: Андреем Тихоновым, Александром Ширко и Андреем Карякой. В этом поединке старшеклассник Михаил Куликов сумел забить гол. Также будущие выпускники взяли автографы и сфотографировались со звездами футбола, посмотрели музыкальный концерт и отправились на стадион. Большинство из ребят посетили «Мордовия Арену» впервые. Вместе с 28 тысячами болельщиков теньгушевские школьники активно болели за сборную, радовались победе наших парней.

- Большое спасибо Владимиру Федоровичу, ребята в восторге! Эта поездка незабываемая! Не передать словами наши эмоции! - отметила Ольга Саранская.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Иван Белозерцев вручил ветеранам ВОВ свидетельства на обеспечение жильем
Компания «СтанкоМашСтрой» получила премию в области импортозамещения
Пенза снова присоединится к «Кроссу нации»
Сдается коммерческая недвижимость в Спутнике
В Пензе иностранные граждане незаконно получили сертификаты о сдаче экзаменов
В Зубовой Поляне построят новую спортивную площадку
Житель Саранска избил жену до смерти
В этом году в Пензенской области отремонтировали более 50 километров трассы Р-158
Виктор Кувайцев подал прошение о досрочной отставке с должности мэра Пензы
Бакунинский мост в Пензе: Начало новой жизни - в конце следующей недели
Пензенец обокрал магазин спортивных товаров
В Мордовии приступили к ремонту дороги у села Ардатово
В Саранске двое мужчин украли 20 чугунных ливневых решеток
30-летний житель Мордовии попал в больницу после драки в саранском кафе
В Пензенской области напали на сотрудника полиции
Пензенцы выбирают «Народного участкового»
Памятник мореплавателю Лаврентию Загоскину установлен в Пензенской области