Для учеников Теньгушевской школы организовали футбольный праздник

СЕГОДНЯ 16:43 2019-09-12T16:59:15+03:00

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Одиннадцатиклассники Теньгушевской средней школы приехали в Саранск на отборочный матч молодежного чемпионата Европы между сборными России и Сербии. Эту возможность ребятам предоставил Председатель Правительства Мордовии Владимир Сушков, который во время празднования Дня знаний стал почетным гостем учреждения. В 11 классе школы 22 ученика, которые уже в большинстве определились с будущими профессиями.

- Ребята у нас очень активные, являются опорой и поддержкой учителей на всех мероприятиях, - отмечает классный руководитель Ольга Саранская. Владимир Сушков пригласил ребят на футбол в Саранск.

До начала матча школьники успели сыграть в футбол с послами сборной России: Андреем Тихоновым, Александром Ширко и Андреем Карякой. В этом поединке старшеклассник Михаил Куликов сумел забить гол. Также будущие выпускники взяли автографы и сфотографировались со звездами футбола, посмотрели музыкальный концерт и отправились на стадион. Большинство из ребят посетили «Мордовия Арену» впервые. Вместе с 28 тысячами болельщиков теньгушевские школьники активно болели за сборную, радовались победе наших парней.

- Большое спасибо Владимиру Федоровичу, ребята в восторге! Эта поездка незабываемая! Не передать словами наши эмоции! - отметила Ольга Саранская.

ИСТОЧНИК KP.RU