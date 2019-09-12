Компания «СтанкоМашСтрой» получила премию в области импортозамещения
В рамках мероприятия работал Национальный форум по импортозамещению «Российское производство в фокусе национальных проектов», участники которого обсудили достижения и проблемы бизнеса в поддержке национальных проектов.
Компания «СтанкоМашСтрой» награждена общероссийской премией в области импортозамещения «Проектный лидер». Премия была учреждена по поручению Правительства Российской федерации. Номинанты премии были объявлены еще в начале месяца, а в рамках заседания Национального форума определены победители.
Пензенской компания по производству металлообрабатывающего оборудования прошла отбор среди 49 сильнейших компаний со всей страны. На торжественное вручение в Москву прибыл генеральный директор ООО «СтанкоМашСтрой» Олег Кочетков. Награду ему вручил руководитель проекта КамАЗ по реинжинирингу Ханс Петер Мозер.
Получение пензенской компанией награды в области импортозамещения является по-настоящему заслуженным. Ведь процент локализации производства станков составляет 50-55%, а для иных доходит до 70% и считается образцовым для отечественных предприятий.
ИСТОЧНИК KP.RU