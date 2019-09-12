2019-09-12T15:40:47+03:00
Экономика

Компания «СтанкоМашСтрой» получила премию в области импортозамещения

10 и 11 сентября в Москве проходила Международная специализированная выставка «Импортозамещение-2019», организаторами которой выступили Минпромторг России и МВЦ «Крокус Экспо»
Анна ЧЕРНАЯ
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В рамках мероприятия работал Национальный форум по импортозамещению «Российское производство в фокусе национальных проектов», участники которого обсудили достижения и проблемы бизнеса в поддержке национальных проектов.

Компания «СтанкоМашСтрой» награждена общероссийской премией в области импортозамещения «Проектный лидер». Премия была учреждена по поручению Правительства Российской федерации. Номинанты премии были объявлены еще в начале месяца, а в рамках заседания Национального форума определены победители.

Пензенской компания по производству металлообрабатывающего оборудования прошла отбор среди 49 сильнейших компаний со всей страны. На торжественное вручение в Москву прибыл генеральный директор ООО «СтанкоМашСтрой» Олег Кочетков. Награду ему вручил руководитель проекта КамАЗ по реинжинирингу Ханс Петер Мозер.

Получение пензенской компанией награды в области импортозамещения является по-настоящему заслуженным. Ведь процент локализации производства станков составляет 50-55%, а для иных доходит до 70% и считается образцовым для отечественных предприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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