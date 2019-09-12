2019-09-12T15:09:37+03:00
Спорт

Пенза снова присоединится к «Кроссу нации»

Данная акция проводится уже в 17 раз
Алина МЯСИНА
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Забег стартует в 10.00Забег стартует в 10.00Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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21 сентября столица Сурского края снова присоединится к Всероссийскому дню бега.

Участники кросса стартуют на пересечении улиц Окружной и Зеленодольской. Сам маршрут будет проходить по ул. Окружной, участкам ул. Мира и ул. Карпинского, дороге-дублеру улицы Окружной, участку ул. Зеленодольской, финиш – на ул. Окружной и «Олимпийской аллее».

Дистанция для любителей составит пять километров. Также в забегах примут участие профессиональные спортсмены. Они будут бороться за победу на дистанциях в шесть, восемь и 12 километров. Мальчики и девочки 2010 года рождения и младше пробегут кросс протяженностью 2019 метров.

Регистрация участников и выдача номеров начнется в 08.00, а сам старт участников - в 10.00.

По данным пресс-службы правительства Пензенской области, занявшие с первого по третье место получат медали и дипломы Министерства спорта РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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