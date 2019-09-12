В Пензе иностранные граждане незаконно получили сертификаты о сдаче экзаменов

СЕГОДНЯ 12:56 2019-09-12T12:56:03+03:00

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Пензенская прокуратура выявила факт незаконного получения иностранными гражданами сертификатов о владении русским языком, знании основ истории и законодательства РФ. Городская общественная организация социальной защиты населения «Паритет» не обладала правом устраивать комплексные экзамены. Но все же проводила прием иностранцев и при содействии учреждений высшего образования выдавал сертификаты. Получение таких документов служило для них законным статусом пребывания в России.

Председатель организации «Паритет» осужден к одному году и шести месяцам лишения свободы в колонии-поселении за незаконную организацию пребывания иностранных граждан в РФ.

По данным-пресс службы Прокуратуры Пензенской области, в результате проверки прокурор направил в суд десять заявлений о признании деятельности организации «Паритет» незаконной, а именно по приему комплексного экзамена. Выданные сертификаты считать недействительными. Иски удовлетворены. Решения суда в законную силу не вступили.

ИСТОЧНИК KP.RU